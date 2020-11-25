РИАМО - 25 ноя. Свыше 6 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции для лечения пациентов со средней и тяжелой формами Covid-19, сообщается на сайте мэра столицы.

«Переливание плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией назначается лечащим врачом по показаниям и является одним из эффективных методов комплексной терапии для пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса», - говорится в сообщении.

Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Донорам плазмы выплачивают 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы и 1212 рублей в качестве компенсации за питание.

Для тех, кто хочет стать донором, с 09:00 до 19:00 работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16. Еще подать заявку на сдачу плазмы можно онлайн.​

С начала пандемии в Москве зафиксировано 566 417 случаев Covid-19, выздоровели 416 242 человека, скончались 8530 заболевших.

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25 НОЯБРЯ

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.