РИАМО - 25 ноя. К 2023 году в столице планируют увеличить количество цифровых медицинских исследований до 10 миллионов, значительный рост ожидается в маммографии и рентгенографии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В настоящее время в столице более 80% цифрового оборудования – цифровое, а аналоговое постепенно заменяется, что положительно сказывается на качестве диагностики.
Кроме роста цифровых исследований в сфере маммографии и рентгенографии, количество КТ-исследований вырастет до 2 миллионов 325 тысяч в 2023 году.
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