РИАМО - 25 ноя. К 2023 году в столице планируют увеличить количество цифровых медицинских исследований до 10 миллионов, значительный рост ожидается в маммографии и рентгенографии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшие три года в Москве будут продолжены масштабные обновление и модернизация парка медицинского оборудования в городских больницах и поликлиниках в рамках закупок по контрактам жизненного цикла. Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время в столице более 80% цифрового оборудования – цифровое, а аналоговое постепенно заменяется, что положительно сказывается на качестве диагностики.

Кроме роста цифровых исследований в сфере маммографии и рентгенографии, количество КТ-исследований вырастет до 2 миллионов 325 тысяч в 2023 году.​