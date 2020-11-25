РИАМО - 25 ноя. В рамках работ по благоустройству вылетной магистрали улица Большие Каменщики – станция метро «Коломенская» планируют создать новый сквер у храма Сорока Севастийских мучеников на Динамовской улице в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около храма Сорока Севастийских мучеников», – сказал Бирюков.

Он добавил, что концепция нового сквера рассмотрена и одобрена представителями обители.

Заммэра уточнил, что до начала работ по благоустройству данная территория находилась в запущенном состоянии. На ней размещался временный склад стройматериалов, который посетителям монастыря приходилось обходить.

«После завершения благоустройства маршрут от станции метро «Пролетарская» к монастырю будет проходить через сквер, который станет своеобразным продолжением монастырского сада», – отметил Бирюков.

По его словам, новый сквер предназначен не только для посетителей монастыря, но и для местных жителей. Там появятся удобные лавочки и уличные качели для детей.

В центральной части нового сквера планируют посадить деревья, обустроить пешеходные дорожки, разбить порядка 2 тысяч квадратных метров газона и 175 квадратных метров цветников, перечислил заммэра.

Он пояснил, что у монастырского сада посадят яблони, остролистные клены, туи, а еще кустарники – сирень, кизильник и гортензию.

Бирюков уточнил, что на территории сквера установят 11 фонарей с энергосберегающими лампами. Существующая автомобильная парковка будет приведена в порядок и расширена.