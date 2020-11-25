РИАМО - 25 ноя. Крупнейшие российские банки поддерживают инициативу, согласно которой они могут принимать на обслуживание фирмы и ИП удаленно с помощью единой биометрической системы, пишет в среду газета «Известия».

«Механизм позволит снизить затраты на обслуживание представителей компаний, а также значительно упростит открытие счетов для недавно созданных фирм. При этом могут обостриться споры между старыми и новыми руководителями организаций, опасаются эксперты», —​ говорится в материале.

Представитель «Ростелекома» отметил, что после принятия проекта закона о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) банки с ее помощью смогут дистанционно принимать на обслуживание не только физлиц, но и юрлиц. Кроме того, услуги с помощью биометрии еще смогут оказывать страховые компании и микрофинансовые организации.

Представитель Россельхозбанка отметил, что в кредитной организации данный сервис считают очень востребованным. Сейчас в там разрабатывают необходимые для реализации проекта технологии.

Также Промсвязьбанк на сегодняшний день уже начал рассмотрение возможности дистанционного открытия счета юрлицам.

ВТБ намерен внедрить технологию, позволяющую проводить аутентификацию клиентов-юрлиц, а также планируют расширить возможности виртуального ассистента. В данной инициативе также заинтересованы Совкомбанк, ДОМ.РФ, Делобанк (группа СКБ Банка), Почта Банк, МКБ.

«Могут быть введены какие-то ограничения на использование биометрии для представителей вновь созданных небольших компаний и ИП, поскольку открытие им счетов несет риски с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Может быть, будут ограничены возможности открытого счета», — предположил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Он отметил, что при удаленном принятии на обслуживание по биометрии есть риски при корпоративных спорах. Например, если в компании легитимно назначен новый генеральный директор, а старый, который сдал биометрию, сможет воспользоваться счетами юрлица, пока в налоговой не обновили данные о руководителе фирмы.