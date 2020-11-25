РИАМО - 25 ноя. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей.

По его словам, успешная борьба с Covid-19 и, соответственно, выход на плато зависят от соблюдения гражданами перчатно-масочного режима, социальной дистанции и антиковидных рекомендаций.

«Однако до сих пор многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей и даже пишут жалобы на Роспотребнадзор», — сказал Викулов в интервью радио Sputnik.

По его словам, необходимо вводить более серьезные штрафы и продолжать вести активную просветительскую работу среди населения.

«Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все меры профилактики. <…> Не стоит сразу штрафовать, надо сначала предупреждать», — подчеркнул эксперт.

По его словам, без соблюдения противоэпидемических мер бороться с пандемией невозможно.

Викулов добавил, что россияне должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними. ​​

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25 НОЯБРЯ

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.