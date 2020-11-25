РИАМО - 25 ноя. Застройщику выдали разрешение на возведение нового корпуса в составе жилого района «Новые Ватутинки» в новой Москве, в доме будет 962 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По проекту дом имеет переменную этажность — от одного до 16 этажей, а еще там будет один подземный этаж.

«В доме предусмотрено 962 квартиры общей площадью более 41,6 тысячи квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На первом этаже сделают 38 коммерческих помещений общей площадью свыше 2,8 тысячи квадратных метров.

Придомовая территория нового корпуса спроектирована как двор без машин, там будет закрытая зеленая территория со спортивными и детскими площадками.

Завершить работы о строительству планируется во втором квартале 2023 года.

Проект «Новые Ватутинки» состоит из нескольких микрорайонов. В двух из них — Центральный и Десна — возводится многоэтажное жилье. Здесь уже построили 30 домов, еще семь в стадии строительства. Микрорайон Южный с малоэтажной застройкой полностью завершен.