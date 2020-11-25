РИАМО - 25 ноя. МВД РФ предложило поменять регламент сдачи экзамена на водительские права, ведомство планирует скорректировать категорию критических ошибок, уменьшив их с 17 до 15, сообщает РИА Новости.

Новые требования содержатся в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. В действующем регламенте в таблице ошибок есть грубые (пять штрафных баллов), средние (три балла) и мелкие (один балл). При грубых ошибках — их 17 в перечне — экзамен сразу останавливается.

«Теперь экзамен будет завершен, когда кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 - ред.) пунктов экзаменационного листа», — говорится в сообщении.

В число новых грубых ошибок, при которых экзамен сразу останавливается инспектором — использование мобильного телефона или другого средства связи за рулем и не пристегнутый ремень безопасности. Последняя ошибка ранее была средней, за нее полагалось только три штрафных балла.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.