РИАМО - 25 ноя. Специалисты проверили пять столичных театров на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.
По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.
Он добавил, что в учреждениях культуры соблюдают условия единовременного присутствия не более 25% зрителей в залах, согласно указу мэра Москвы. Нарушений при проверках не выявлено.
С начала пандемии в Москве зафиксировано 566 417 случаев Covid-19, выздоровели 416 242 человека, скончались 8530 заболевших.
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25 НОЯБРЯ
- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.
- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.
- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.
- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.
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