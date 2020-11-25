РИАМО - 25 ноя. Специалисты проверили пять столичных театров на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«Проведены профилактические рейды в ряде театров Москвы, в частности: в московском театре «Школа современной пьесы», в театре Et Cetera, в театре имени Моссовета, в «Гоголь-центре» и в московском драматическом театре «Человек»,— сказал Поплавский.

По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

Он добавил, что в учреждениях культуры соблюдают условия единовременного присутствия не более 25% зрителей в залах, согласно указу мэра Москвы. Нарушений при проверках не выявлено.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 566 417 случаев Covid-19, выздоровели 416 242 человека, скончались 8530 заболевших.

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25 НОЯБРЯ

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

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- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.