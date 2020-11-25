РИАМО - 25 ноя. В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в городе достигло 8530, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — напоминается в сообщении.

На текущий момент в Москве выявлено 566 417 случаев коронавирусной инфекции, вылечено 416 242 пациента.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима жителям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

На всех объектах столицы усилен контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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25 НОЯБРЯ

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.