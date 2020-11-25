РИАМО - 25 ноя. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков, воздух может прогреться до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице и по области составит от минус 1 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западного направления, 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Поддержать свой организм в такую погоду можно при помощи профилактических мероприятий, приема витаминных комплексов и адаптогенов. Например, врачи рекомендуют избегать переутомления, стараться минимизировать стрессовые нагрузки.

Если нет противопоказаний, то хорошо начинать день с контрастного душа, не помешают посильные и не нагрузочные спортивные занятия. Медикаментозная терапия должна проводиться под контролем врача.