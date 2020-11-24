РИАМО - 24 ноя. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова, в результате которого погибла женщина и пострадали двое мужчин и ребенок, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, во вторник на пересечении улиц Маршала Соколовского и Маршала Бирюзова произошло столкновение автомобилей Nissan и Audi, в результате которого Nissan выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, мужчина и ребенок, а также водитель Audi госпитализированы, в больнице им оказывается необходимая помощь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала Иванова.

Она уточнила, что на данный момент с подозреваемым в совершении аварии проводятся необходимые следственные действия. Также в рамках данного дела допрашиваются очевидцы ЧП, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Видео смертельного ДТП с наездом на пешеходов на улице Маршала Бирюзова в Москве>>