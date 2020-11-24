РИАМО - 24 ноя. С начала 2020 года в Серпухове, Протвине и Пущине устранили 180 нарушений в содержании контейнерных площадок, так, в Протвине по двум адресам был налажен график вывоза мусора, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

С 1 мая 2019 года подмосковный Госадмтехнадзор проводит региональный государственный экологический надзор. Ведомство проверяет контейнерные площадки на соответствие установленным стандартам. Кроме того, контролируется наличие серых и синих баков для мусора. В рамках проверок также выявляются труднодоступные места для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. В работе принимают участие представители органов местного самоуправления и региональных операторов.

«С начала года благодаря инспекторам Госадмтехнадзора устранено 180 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, в городском округе Серпухов, в городском округе Протвино и городском округе Пущино», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Нарушения устранены в городском округе Серпухов по адресам: улица Российская, дом 42, улица Химиков, дом 13; в городском округе Пущино в микрорайоне Д, дом 9, и микрорайоне Г, дом 19. Налажен график вывоза мусора в Протвине по адресам: улица Школьная, дом 14, улица Московская, дом 4.