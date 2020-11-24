РИАМО - 24 ноя. Новый сезон столичного проекта «Открой#Моспром» начнется 26 ноября, в нем будут участвовать известные российские артисты и телеведущие, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Артисты и телеведущие проведут пять онлайн-экскурсий на промышленных предприятиях мегаполиса.

«Певица Анна Семенович посетит косметическую фабрику «Свобода». Актриса Любовь Толкалина познакомится с процессом создания систем для авиационно-космической отрасли в научно-производственном объединении «Наука». Певец Миша Марвин поедет на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты», - говорится в сообщении.

Данные экскурсии можно будет посмотреть в Instagram-аккаунтах приглашенных гостей, а еще на страницах проекта «Открой#Моспром» в соцсетях.

«Такой звездный формат проекта «Открой#Моспром» впервые мы запустили этим летом. Тогда известные актеры и телеведущие сначала сами посетили наши заводы, а позднее делились полученными знаниями с пользователями социальных сетей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Он уточнил, что всего летом выпустили четыре ролика, которые посмотрели более 1 миллиона человек.

«В этот раз мы немного поменяли формат — знаменитости будут выходить в прямой эфир непосредственно с территории предприятий», - подчеркнул глава департамента.

Так, 27 ноября актриса Анна Хилькевич с дочерью проведут экскурсию на производстве мороженого «Баскин Роббинс». 28 ноября телеведущая Юлия Барановская познакомит зрителей с напитком Сoca-Сola на заводе компании, который расположен в Москве.

Еще в новом сезоне проекта запланировано провести серию интеллектуальной игры «Квиз, плиз!», которую посвятят столичной промышленности. Блиц-вопросы игры озвучат звезды, которые принимают участие в проекте.

Данный туринир будут транслировать на сайте проекта «Открой#Моспром» и спецплатформе «Квиз, плиз!». Все желающие могут подать заявку на участие по ссылке.

Проект «Открой#Моспром» был запущен в городе в марте 2019 года. Он объединяет множество разных форматов, среди которых офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия мегаполиса, лекции, мастер-классы, акции.