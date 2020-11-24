РИАМО - 24 ноя. В рамках операции «Теплотрасса» по проверке состояния и содержания наземных участков линий теплосети с начала осени в Подмосковье устранили 860 повреждений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В целевое мероприятие «Теплотрасса» входят наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций. Проверяют содержание наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

«Так, с начала осени устранено 860 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений устранили в Ступине, Шатуре, Рузском, Раменском, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском округах, Луховицах, Зарайске, Коломне, Воскресенске, Долгопрудном и Павловском Посаде.

По всем нарушениям были выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле.