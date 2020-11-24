РИАМО - 24 ноя. С начала 2020 года Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 1756 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в городских округах региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эффективнее всего выявленные нарушения устранялись на объектах вдоль вылетных магистралей в городских округах Истра, Балашиха, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Люберцы, Пушкинский, Мытищи, Подольск, Богородский.

«Приведено в порядок 599 территорий, прилегающих к объектам в полосе отвода, 156 остановочных павильонов, 95 фасадов зданий, 108 ограждений, <...> 61 объект электросетевого хозяйства. Ликвидировано 27 самовольно установленных объектов торговли», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что также в рамках работ были удалены аварийные и сухостойные деревья.