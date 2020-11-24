РИАМО - 24 ноя. Ежедневно каток в Химках посещают 700 человек, все меры безопасности на нем соблюдаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Химках открылся центральный городской каток «Театральный». Вход на лед для всех желающих бесплатный. Количество посетителей регулируют с помощью системы QR-кодов. Билет на определенное время можно получить в кассе или через интернет, сеанс длится 1,5 часа

«Каток в Химках в день уже сейчас, в ноябре, принимает до 700 человек в день – это много. Все меры безопасности здесь соблюдены», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что также будет кататься на коньках.

«Коньки – это моя страсть. Я очень надеюсь, что каждый, кто запланировал встретить Новый год, <…> реализует (это желание – ред.) в кругу семьи, в теплой обстановке. Мы очень надеемся, что наши врачи и ситуация, в том числе вакцинация, уже чуть-чуть больше начнут работать, дадут нам такое право, такую возможность (отпраздновать – ред.)», - добавил Воробьев. ​

Ранее губернатор рассказал, что в регионе зимой будут работать катки, лыжные трассы, появятся маршруты на квадроциклах.