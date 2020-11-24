РИАМО - 24 ноя. В Московской области на данный момент от коронавирусной инфекции лечится порядка 12,5 тысячи человек, около 220 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас сейчас на ИВЛ находится из 12,5 тысячи госпитализируемых порядка 220 человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 104 743 случая заболевания коронавирусом, умерли 1943 человека, выздоровели и выписались 76 105 пациентов.

Ранее губернатор отметил, что на территории региона не планируется вводить новые ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В РФ продлят период выплат медицинским работникам, которые ведут борьбу с Covid-19. Выплаты будут производить каждый месяц с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Мишустин: Вакцинация от Covid‑19 будет добровольной. В первую очередь препаратами от коронавируса будет обеспечен внутренний рынок.

- В Подмосковье не планируется вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. В Московской области должны соблюдать домашний режим люди старше 65 лет и жители с хроническими заболеваниями.

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом в РФ.

В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.