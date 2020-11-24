РИАМО - 24 ноя. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево во вторник вечером задержали и отменили 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, еще девять отменили. В Шереметьеве задержали 16 рейсов, отмен нет. В аэропорту Домодедово задержано три рейса, еще три отменены.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, в данной воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.