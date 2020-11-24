РИАМО - 24 ноя. В Чехове состоялся единый день тренировок по эвакуации, учебные пожарные тревоги были объявлены на 31 объекте, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Учебный сигнал тревоги прозвучал в дошкольных образовательных учреждения, торговых центрах «Карусель» и «Карнавал», объектах соцзащиты, здравоохранения и других.

«В ходе тренировок отрабатывались приемы эвакуации и спасения персоналом людей в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении.

В день эвакуации сотрудники МЧС также проверили наличие первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и исправность систем пожарной автоматики.

Единый день эвакуации проходит ежеквартально и является традиционным. Он тренирует граждан эвакуироваться с социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей.