РИАМО - 24 ноя. Второй этап рекультивации площадки накопления отходов начался в деревне Щелканово Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Работы по второму этапу включают в себя вывоз 2 тысяч тонн деградировавших твердых коммунальных отходов, сбор и направление на утилизацию 4 тысяч тонн фильтрата и демонтаж систем, которые были установлены ранее.

«После этого с площадки будет удалено порядка 30 тысяч тонн загрязненного грунта, ее отсыплют чистыми грунтами и обнесут габионной стеной протяженностью 150 погонных метров. Работы планируется завершить в середине декабря», – говорится в сообщении.

Ранее, по условиям соглашения между ООО «Полигон-2004» и администрацией городского округа, отходы должны были складироваться на площадке не более 11 месяцев, затем их нужно было вывезти на полигон, а участок – рекультивировать. Из-за того, что компания не выполнила обязательства, экологическая ситуация ухудшилась, и на территории был введен режим ЧС. По распоряжению регионального Минэкологии земельный участок реквизировали с целью начать рекультивацию в кратчайшие сроки.