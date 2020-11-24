РИАМО - 24 ноя. Памятник Александру Суворову, установленный в 1982 году, ремонтируют в столице, работы должны завершить до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Специалисты привели в порядок гранитную облицовку постамента, в том числе заменили плиты, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений. Отдельное внимание мастера сейчас уделяют уплотнению патины и консервации бронзы. Кроме того, проводятся работы по докомпановке сколов и герметизации швов. Все это позволит в будущем снизить негативное воздействие окружающей среды на материал памятника», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Контроль за комплексными ремонтными работами ведет Мосгорнаследие.

Памятник Суворову был создан скульптором О.К. Комовым и архитектором В.А. Нестеровым.

Великий русский полководец родился 24 ноября 1729 года. Для того, чтобы сохранить память о Суворове, площадь, которая располагается в Мещанском районе столицы, назвали Суворовской.

До 1917 года площадь называлась Екатерининской из-за расположения на ней Екатерининского института благородных девиц. После ее переименовали в площадь Коммуны, а в 1992 году она получила название в честь известного полководца. Современное название Суворовская площадь носит с 1994 года.