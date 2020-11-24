РИАМО - 24 ноя. В ходе проверки были выявлены нарушения мер профилактики Covid-19 в хостеле на Сретенском бульваре в столице, учреждению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил журналистам ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве в ходе мониторингового обследования помещения на предмет выполнения юридическими лицами противоэпидемических мероприятий было установлено, что по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, корпус 1, на втором этаже жилого дома размещен хостел», - сказал Ядыкин.

По его словам, данный хостел работает без отдельного для постояльцев входа, там также нет антисептиков, дезинфицирующих средств. А еще в хостеле не проводится дезинфекция контактных поверхностей.

Он подчеркнул, что в учреждении не имеется оборудования для обеззараживание воздуха. В настоящее время управлением Роспотребнадзора по столице ведется работа по установлению лиц, ответственных за эксплуатацию хостела. После этого будет возбуждено административное дело.

Специалист добавил, что за данные нарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ по решению суда могут назначить штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также закрыть хостел на срок до 90 суток.

«Если представители юридического лица не найдутся, то разговор будет идти о незаконной предпринимательской деятельности. На текущий момент их найти не удалось», - заключил Ядыкин.

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

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