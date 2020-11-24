РИАМО - 24 ноя. Статья за незаконные граффити может появится в КоАП РФ, законодательную инициативу обсудили в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Благоустройство общественных пространств является одним из важных маркеров развития региона. Однако беспорядочные рисунки придают неопрятность нашим городам», - сказал председатель комитета Игорь Коханый.

По законодательной инициативе, нарушители, которые самовольно наносят надписи и иные графические изображения (граффити) на чужом имуществе, будут наказываться штрафом до тысячи рублей или обязательными работами по устранению рисунков.

На текущий момент статья за незаконные граффити отсутствует в административном кодексе, нарушители могут привлекаться по статье о порче имущества, однако не все их действия попадают по действующие составы. Новая статья может четко закрепить суть правонарушения и, соответственно, наказание за него.

Если статья появится в кодексе, она не будет распространяться на стрит-арт, который становится популярен в Подмосковье, и повлияет только на тех, кто оставляет незаконные граффити. Для граффити необходимо разрешение, получить которое можно в несколько этапов.

«Художник направляет эскиз рисунка на согласование в управляющую компанию, обслуживающую объект, на фасаде которого планируется нанести рисунок. Кроме того, зачастую приходится согласовывать вопрос и с администрацией городского округа. Обязательным условием для размещения граффити на стене здания является получение письменного разрешения его собственника. Если это жилой дом, то придется провести общее собрание собственников квартир и получить одобрение более половины из них», – добавляется в сообщении.

Комитет продолжает работать над законопроектом.