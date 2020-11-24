РИАМО - 24 ноя. Масштабное производство фальшивых денег было пресечено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан и управления ФСБ России по Ростовской области, сообщается на сайте «МВД медиа».

В ходе операции, проведенной следственными органами, были задержаны лидер и участники межрегиональной этнической группы, которых подозревают в организации масштабного производства и сбыта поддельных денег.

«Полицейскими задержаны организатор криминальной схемы и трое сообщников. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из лидеров группы скрылся. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию, а также по установлению всех фактов противоправной деятельности», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В феврале текущего года в органы внутренних дел Ростова-на-Дону обратился гражданин, сообщивший о ситуации, в которой покупатель мобильного телефона расплатился с ним фальшивыми деньгами. После обращения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривает статья 186 УК РФ. Злоумышленника задержали. Далее было установлено, что фальшивые деньги были приобретены им у неизвестных бесконтактным способом посредством тайника.

В ходе расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД России вышли на масштабную криминальную схему по изготовлению и сбыту фальшивых купюр.

Предварительно удалось установить, что производство купюр номиналами в тысячу и 5 тысяч рублей велось в подпольной типографии Махачкалы. После того, как деньги были напечатаны, их доставляли для сбыта во множество регионов России, в частности, в Москву и Подмосковье посредством железнодорожного и автотранспорта.

По местам проживания предполагаемых соучастников и самих фигурантов проведено 55 обысков при силовой поддержке спецподразделений.

«Обнаружены и изъяты шесть принтеров, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа на поддельной банкноте, трафареты, магнитные ленты, банковские карты, сим-карты, ноутбуки, сотовые телефоны, флеш-накопители информации, огнестрельное оружие и наркотические вещества», – отметила Волк.

Уголовные дела в отношении фигурантов возбуждены по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 186 УК РФ.

В феврале оперативники пресекли изготовление и сбыт фальшивых денег, который производился в одном из интернет-магазинов Даркнета.

За 10 месяцев подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД РФ выявили свыше 9 тысяч преступлений, которые связаны с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом фальшивых денег. В суд направлено свыше 800 уголовных дел.