РИАМО - 24 ноя. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в России продлевают выплаты медработникам, которые участвуют в оказании помощи больным на фоне пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Согласно документу, материальные выплаты будут продлены до конца 2021 года», - говорится в сообщении.

Выплаты будут производить каждый месяц с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Выплаты получат врачи, лица, которые не оказывают помощь, но контактируют с Covid-пациентами в рамках должностных обязанностей, а также те, кто оказывает помощь по диагностике и лечению коронавируса.

Кроме того, выплаты положены среднему и младшему медперсоналу, который борется с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в России выявили 2 138 828 случаев Covid-19, скончался 37 031 заболевший, выздоровел 1 634 671 человек.​

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Текстовая трансляция

24 НОЯБРЯ

- В РФ продлят период выплат медицинским работникам, которые ведут борьбу с Covid-19. Выплаты будут производить каждый месяц с ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

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- Мишустин: Вакцинация от Covid‑19 будет добровольной. В первую очередь препаратами от коронавируса будет обеспечен внутренний рынок.

- В Подмосковье не планируется вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. В Московской области должны соблюдать домашний режим люди старше 65 лет и жители с хроническими заболеваниями.

- В России нет подтвержденных случаев повторного заболевания Covid‑19. В мире таких случаев выявлено всего 24.

- Владимир Путин пока не сделал прививку от Covid-19, так как глава государства не может выступать в качестве добровольца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Около 6 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. Также было зафиксировано 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Власти Москвы выделили дополнительные средства на Covid‑тестирование. Перечень лабораторий для исследований будет расширен.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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В 32-х регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться.

- За сутки в России зарегистрировали 24 326 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 970 больных. В Москве - 5838.

- В Москве за минувшие сутки скончался 76 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в Москве с начала пандемии составило 560 579.