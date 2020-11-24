РИАМО - 24 ноя. В производственном здании на улице Красноказарменной в столице загорелся рубероид, пожар потушили примерно за полчаса, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил в 19:37 во вторник. Пожар произошел в трехэтажном производственном здании по адресу: Москва, улица Красноказарменная, 12, строение 9.

«Горел складируемый рубероид на площади 10 квадратных метров. В 20:13 – ликвидация», – говорится в сообщении.