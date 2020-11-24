РИАМО - 24 ноя. Строители завершили надвижку пролетного строения левой стороны путепровода через железную дорогу Ярославского направления МЖД на улице Фрунзе - улице Мира в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Процесс разбили на три этапа. Надвижка проводилась во время перерывов в движении поездов, согласованных с РЖД.

«Длина надвинутого пролетного строения составила более 158 метров, общий вес металлоконструкций – порядка 470 тонн. Надвижка осуществлялась продольным способом. Строительство путепровода идет в графике. В настоящий момент продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций правой части пролетного строения, в конце ноября строители приступят к надвижке», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что завершение надвижки пролетного строения путепровода планируется в декабре. После этого строители займутся устройством металлической плиты проезжей части и работами по гидроизоляции.

Работы по устройству локальных очистных сооружений и переустройству инженерных коммуникаций ведутся на объекте параллельно.

Общая длина транспортной развязки со съездами и подходами, в составе которой возводится четырехполосный путепровод протяженностью 158,8 метра, составит два километра. Перспективная пропускная способность автодороги составит около 50 тысяч машин в сутки.

На дороге также планируется установка системы видеонаблюдения, шумозащитных экранов и двух автобусных остановок.

Новая развязка призвана соединить улицы Фрунзе и Мира, обеспечить дополнительный выезд на автомагистраль М-8 «Холмогоры», разгрузив при этом от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте, а также улучшить доступность для транспорта восточной и западной части Мытищ. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2021 года.

Путепровод возводится с октября 2018 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года. Его цель - сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным. Для этого проводят ремонт дорожного полотна, ликвидируют аварийно опасные места, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. По итогам проведенной работы смертность на дорогах должна снизиться втрое.