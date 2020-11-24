РИАМО - 24 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход модернизации котельной №2 на улице Северной в Одинцове, объект обеспечивает теплом 43 многоквартирных дома – 11721 жителя, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С началом осени на территории объекта начались работы по созданию дополнительных мощностей. Так, компанией-подрядчиком «ЛегионСтройГрупп» уже установлены три новых котла. На данный момент ведутся работы по обустройству свайного поля фундамента дымовой трубы, а также монтаж металлоконструкции каркаса нового здания котельной. На строительной площадке работы выполняют 13 человек, задействованы три единицы техники.

«Одинцовская теплосеть проводит модернизацию котельной №2. Старая, мощностью 60 мегаватт, уже на пределе. Поэтому для более стабильного обеспечения теплом существующих микрорайонов и тех, которые строятся, было принято решение о реконструкции данного объекта. К апрелю 2021 года здесь мы получим еще дополнительно 60 мегаватт тепла», — сказал Иванов.

Кроме того, глава муниципалитета отметил, что по просьбе жителей была откорректирована проектная документация и отправлена в «Мособлэкспертизу». После заключения ведомства было принято решение поднять дымовую трубу до 81 метра. Это делается для того, чтобы выделяемый ей пар не попадал в окна близлежащих домов, как это происходит на старой котельной.