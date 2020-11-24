РИАМО - 24 ноя. По итогам III квартала Московская область заняла первое место в своей группе по индексу роста малого и среднего предпринимательства, в эту же группу входят Москва и Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Круглый стол на тему «Индекс роста МСП - новый инструмент повышения эффективности государственной политики» прошел во вторник в онлайн-режиме, где обсуждались показатели региона по итогам III квартала 2020 года. На встрече участники мероприятия внесли предложения по усовершенствованию методики расчета индекса роста малого и среднего предпринимательства (МСП). Предложения касались региональных и отраслевых показателей.

«По итогам III квартала 2020 года Московская область продемонстрировала умеренный рост. Данное исследование проведено Институтом экономики роста имени Столыпина совместно с институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Сбербанком во всех регионах страны», - сказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Он добавил, что данный исследовательский инструмент может стать основным аналитическим индексом, с помощью которого возможно быстро и точно прогнозировать развитие сектора МСП в регионах и по отраслям, а также проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития бизнеса в целом.

«Индекс роста МСП дополнит классическую исследовательскую систему и позволит принимать ответственные решения в области денежно-кредитной, налогово-бюджетной, тарифной, регуляторной, территориально-отраслевой политики», – отметил Головнев.

По итогам III квартала Московская область заняла первое место в своей группе, в которую входят Москва и Санкт-Петербург.

О мерах поддержки субъектов МСП в Московской области в своих выступлениях рассказали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев и председатель комитета Московской областной думы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

В обсуждении методики также приняли участие прокурор Московской области Сергей Забатурин, исполнительный директор управления GR и работы со специальными проектами Юрий Дмитриев, президент союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Игорь Куимов и другие.

«По итогам нашей встречи все мнения будут проанализированы и направлены в аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей», – резюмировал Головнев.