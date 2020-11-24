РИАМО - 24 ноя. В Подмосковье зимой будут работать катки, лыжные трассы, появятся маршруты на квадроциклах, а если получится снять ограничения по коронавирусу, то в «Новом Иерусалиме» и Серпухове откроются три большие выставки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приближается Новый год, мы уже начали ставить елки и украшать города. И надеемся, что ковид не украдет у нас семейный праздник. Это в городе — тепло и сыро, а в Подмосковье будет снег. Поэтому мы готовим традиционные зимние развлечения: открываем катки, лыжные трассы, будут тюбинги и маршруты на квадроциклах. Как говорят врачи, спорт на свежем воздухе только полезен», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что в сквере «Юбилейный» в Химках уже заработал бесплатный каток.

Губернатор подчеркнул, что обычно на Новый год и Рождество в Московскую область приезжает большое количество гостей. Такая же тенденция намечается и сейчас – это видно по уровню бронирования пансионатов, гостиниц и баз отдыха.

«Да, наши музеи закрыты, но мы очень надеемся снять эти ограничения к середине декабря. У нас уже готовы три большие выставки — две в «Новом Иерусалиме» и одна в Серпухове», — заключил Воробьев.

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