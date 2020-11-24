РИАМО - 24 ноя. Российская столица станет одним из регионов, где реализуют пилотный цифровой проект умных городов «Большой двадцатки» (G20), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вместе с экспертами из разных стран мира московские специалисты будут разрабатывать общие принципы в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных.

«Помимо этого, в фокус внимания попадут вопросы развития широкополосных сетей связи, а также повышения доступности городской инфраструктуры и электронных сервисов для людей с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

В работе данного проекта будут участвовать эксперты из 37 мегаполисов мира, среди которых Барселона, Богота, Лондон, Лиссабон, Мехико, Стамбул и многие другие.

«Системная цифровизация городского хозяйства и социальной сферы - одно из ключевых условий развития современного мегаполиса. Созданная в Москве цифровая инфраструктура позволяет сделать столицу еще более комфортной, а также эффективно противостоять вызовам, с которыми весь мир столкнулся в период пандемии коронавируса», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что одним из приоритетов цифровизации для столицы является безопасность информационных систем и защита персональных данных пользователей.

«Сотрудничество с участниками Международного альянса умных городов G20 позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать лучшие мировые практики применения цифровых технологий», - подчеркнул мэр.

Международный альянс умных городов был образован в 2019 году. Организация планирует создавать международные нормы и правила ответственного использования передовых технологий.