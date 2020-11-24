РИАМО - 24 ноя. Свыше 1 тысячи елок появятся в общественных местах и дворах Подмосковья, установку проведут в рамках активной подготовки пространств к зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Всего в Московской области в зимний период 2020-2021 годов будут функционировать 152 катка с общей площадью льда 165,6 тысячи квадратных метров, из них: с натуральным льдом – 119, с искусственным льдом – 33», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, посетители закрытых катков должны будут соблюдать масочный режим. Также посетителей катка должны предупреждать о мерах профилактики коронавируса. На входе им будут измерять температуру, также при входе и в раздевалках установят санитайзеры.

Предстоящей зимой в Подмосковье откроется свыше 60 лыжных трасс. Заряд эмоций от катания гарантирует топ-10 трасс региона: в Лыткарине – лыжный клуб «Волкуша», Одинцове – парк культуры и отдыха имени Л. Лазутиной, Сергиевом-Посаде – спорткомплекс «Пересвет», Истре – школа олимпийского резерва «Истина», Химках – лыжный стадион имени А. Резцовой, Наро-Фоминске – тюбинг-парк Елагино, Дмитрове – Центр зимних видов спорта, Котельниках – Томилинский лесопарк, Серпухове – СК «Красные крылья», Орехово-Зуеве – городская лыжная база Дворец спорта «Восток».

К любимым занятиям жителей Подмосковья относится катание на горках, поэтому в регионе зимой будут работать 185 горок, из которых 149 – возведенные и 36 на естественных рельефах.

Наиболее интересные горки расположены в Центральном парке города Богородский, балашихинском парке «Пехорка», Сестрорецком парке в Клину, парке «Фристайл» города Дзержинский.