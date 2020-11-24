РИАМО - 24 ноя. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летней жительницы Москвы, которую обвиняют в продаже ребенка, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Женщина отдала свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект» в октябре этого года.

«При этом женщина осознавала, что малолетняя находится в опасном состоянии для жизни и здоровья, в которое она поставила ее сама, имея обязанность заботиться о малолетней дочери», - говорится в сообщении.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Суд рассматривает дело в отношении этой женщины о лишении ее родительских прав.