РИАМО - 24 ноя. За неделю инспекторы Госадмтехнадзора Московской области дали разъяснения жителям на 295 запросов по различным нарушениям правил чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Обращения касались нарушений при очистке территорий от снега и наледи, чистоты и порядка на дорожных объектах, вывоза ТКО с придомовых территорий многоквартирных домов, состояния платформ и площадей около станций РЖД, состояния территорий общего пользования.

«За неделю ответственным организациям было направлено 13 уведомлений о явке в территориальные отделы ведомства, 12 уведомлений направлены в администрации муниципальных образований. Более чем по 80% сообщений Госадмтехнадзором даны рекомендации ответственным лицам», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Устранены нарушения по итогам административного производства регионального Госадмтехнадзора в 28 случаях, зафиксированных через соцсети в 18 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Одинцовский, Балашиха, Люберцы, Богородский, Орехово-Зуевский, Химки, Щелково.