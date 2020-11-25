РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Эксперимент по отмене левых поворотов на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске решили прекратить, прежнюю схему дорожного движения вернули со среды.

В целом транспортная ситуация улучшается. Во многом этому способствует и завершение реконструкции развязки Волоколамского шоссе и МКАД.

При необходимости к вопросу организации дорожного движения на Ильинском шоссе вернутся после того, как завершатся все работы по строительству путепроводов.

Проект требует доработки и принятия дополнительных мер – таких, как комфортные и безопасные выезды из жилых микрорайонов, разворотная петля и многое другое. Схему обязательно обсудят с жителями.