РИАМО - 24 ноя. В Наро-Фоминском городском округе откроется новая автозаправка, которая войдет в состав автозаправочного комплекса рядом с автомобильной дорогой М-3 «Украина»-Наро-Фоминск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

Сейчас на объекте завершен монтаж здания операторной с магазином, также установлены навесы и проведено благоустройство. Работы по строительству продолжаются, ведется устройство внутренних систем инженерно-технического обеспечения и внутренняя отделка.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения в части ведения исполнительной документации, если застройщик не устранит замечания до окончания проверки, он будет привлечен к административной ответственности», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Завершить работы планируется в I квартале 2021 года.