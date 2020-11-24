РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Пробка протяженностью свыше 8 километров образовалась на въезда в подмосковный Красногорск во вторник вечером, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается в Москве на проспекте Маршала Жукова практически сразу за мостом через Москву-реку. Новорижское шоссе в сторону области обозначено красным до съезда на Красногорск.

На перекрестке с круговым движением также пробка, затруднено движение на всех съездах. При движении в Москву на Новорижском шоссе на съезде в Красногорск также затор. Далее движение затруднено на Ильинском шоссе в сторону Павшинской поймы.

Красным на карте обозначены выезды на Ильинское и Волоколамское шоссе в районе станции МЦД-2 Павшино.

Затруднено движение по дороге, соединяющей Красногорск и улицу Зенитчиков в московском микрорайоне Митино, там участок по направлению к Речной улице обозначен бардовым.

Участки с затрудненным движением есть на улицах Народного ополчения, Речной, Волоколамском шоссе, в районе станции МЦД-2 Нахабино.