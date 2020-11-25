РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду ответит на вопросы жителей округа на онлайн-встрече.

В среду Ружицкий проведет очередную встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудят тему комплексного благоустройства дворов и рекреационных зон.

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85. Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте главы в Instagram и на странице «ВКонтакте» в 18:00.