РИАМО - 24 ноя. В Троицке в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию два дома для переселения по программе реновации в текущем году, общая жилая площадь первого и второго корпуса составляет порядка 17 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году в Троицке по адресу: Физическая улица, владение 22. В настоящее время закончено возведение конструкций надземной части зданий. Ведутся работы по внутренней отделке и устройству инженерных сетей», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки в Троицке возводят по индивидуальным проектам, их фасады будут облицованы керамогранитными плитами. В рамках проекта произведут установку корзин под кондиционеры, а сами дома оборудуют автоматизированной системой учета и контроля потребления энергоресурсов.

Суммарно в двух корпусах расположится 294 квартиры, где 150 их них – приходятся на первый, а 144 – на второй корпус.

Отделка новых квартир выполняется в соответствии со стандартами реновации. Три квартиры для маломобильных граждан будут оборудованы специальной сантехникой, в них расширят коридоры и дверные проемы.

Первые этажи будут нежилыми. Здесь разместят лифтовой холл, вестибюль жилой части здания, помещения дежурного, уборочного инвентаря и технические, а также зону для размещения почтовых ящиков. На первых этажах новостроек возможно открытие салонов красоты, магазинов, секций и кружков для детей, кафе, спортивных клубов.

В новых корпусах произведут установку лифтов с грузоподъемность в 630 килограммов, а также оборудуют их тактильными и визуальными средствами информации.

В рамках проекта пройдет озеленение и благоустройство придомовой территории, а именно высадка деревьев и кустарников, обустройство спортивной и детской площадок. Предусмотрена проектом и площадка для отдыха взрослых. Еще здесь будут разбиты цветники и газоны.