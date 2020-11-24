РИАМО - 24 ноя. В СНТ Наро-Фоминского округа выявили детскую площадку под высоковольтными проводами, что нарушает правила безопасности, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» регулярно инспектируют высоковольтные линии электропередачи. Очередной рейд состоялся в Наро-Фоминском городском округе. Зимой возрастут нагрузки на работу электросетевого комплекса. Линия 220 кВ Кедрово – Лесная с 1954 года обеспечивает подачу электроэнергии не только Наро-Фоминскому городскому округу, но также Троицкому и Новомосковскому округам (территория новой Москвы).

«Невзирая на размещенные предупредительные плакаты о том, что в данном месте расположена охранная зона ЛЭП, СНТ «Коммунар» организовало детскую площадку прямо под высоковольтными проводами. На площадке установлены скамейки, горки, качели и даже надувной бассейн. Неподалеку имеется спортивная площадка для взрослых», - говорится в сообщении.

Ежедневно жители садового товарищества подвергались риску попасть под высокое напряжение.

«В проводах над детской площадкой более двухсот тысяч вольт. Подобное размещение детской площадки категорически запрещено законом. Согласно постановлению правительства №160, для воздушных линий 220 кВ охранные зоны установлены на расстоянии 25 метров от крайнего провода в обе стороны. По итогам рейда составлено уведомление о необходимости переноса площадки в безопасное место», - отметил заместитель начальника службы ЛЭП западного филиала компании Дмитрий Соколовский.

Он добавил, что в случае неисполнения данного уведомления дело будет передано в суд.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» напоминают, что энергообъекты – зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения вблизи энергообъектов влечет за собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение Москвы и Московской области, энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

Обо всех случаях нарушения в охранных зонах, а также при повреждениях электросетей граждане могут сообщить по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.