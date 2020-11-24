РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Жителей Люберец старшего возраста приглашают 28 ноября присоединиться к онлайн-лекции «Как поддержать здоровье суставов с помощью скандинавской ходьбы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Ходи, Подмосковье!», организаторами которого выступают министерство социального развития Московской области и Добровольный физкультурный союз.

«Жителей ждет выступление Кристины Володиной, врача по лечебной физкультуре, кандидата медицинских наук, преподавателя кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета. Трансляция стартует с 10:00 на сайте», - говорится в сообщении.

Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, которая откроется за 60 минут до начала конференции.