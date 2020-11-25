РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Онлайн-выставку книг поэта Александра Блока проведут в среду в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятия 25 ноября. В 11:00 начнется выставка книг, посвященная 140-летию со дня рождения поэта – «Александр Блок – поэт серебряного века», – говорится в сообщении.

В 12:00 стартует информационная страница об актрисе Нонне Мордюковой.

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.​