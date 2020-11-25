РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Балашихе в среду приглашает жителей поучаствовать в публичных слушаниях, мероприятие состоится в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы: «Практика применения согласительных процедур в сфере банкротства. Ответственность руководителя и иных контролирующих лиц по долгам юридического лица», «Правоприменительная практика налоговых органов региона при рассмотрении налоговых споров в судебных органах».

«ИФНС России по Балашихе Московской области сообщает о том, что 25 ноября с 11:00 до 13:00 в онлайн-формате состоятся публичные слушания результатов правоприменительной практики налоговых органов Московской области в рамках реализации приоритетной программы правительства РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо воспользоваться ссылкой: https://vs15.nalog.ru/c/1598474625. Инструкция для подключения по ссылке.