РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жители подмосковного Подольска в среду смогут принять участие в ярмарке вакансий в режиме видеосвязи, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения приглашает горожан на ярмарку вакансий в режиме видеосвязи 25 ноября с 11:00 до 12:00. На участие в ярмарке заявлены следующие вакансии: кладовщик и комплектовщик (сборщик) заказов», - говорится в сообщении.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вход в учреждение допускается только в масках и перчатках. Узнать подробности о ярмарке можно по телефонам: 8(496)758-31-11 и 8(496)763-68-52.