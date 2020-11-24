РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. С начала ноября в городском округе Люберцы с помощью специальных фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками выявили более 10 нарушений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Губернатор Андрей Воробьев неоднократно акцентировал внимание на необходимости установки специальных фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками. На территории городского округа Люберцы с начала ноября размещены 13 таких ловушек в местах наиболее частого скопления и несанкционированного сброса мусора. В настоящий момент в Люберцах выявлено 12 нарушений, задержаны 3 единицы техники, осуществлявшей незаконный сброс отходов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что подобные устройства работают круглосуточно.

«Дорогие друзья! Если вы стали свидетелем несанкционированного складирования мусора, присылайте фотографии нарушителей на мою электронную почту: glava@lubreg.ru с указанием точного адреса. Также вы можете оставить комментарии под этим постом. Давайте вместе сохраним наш округ в чистоте», - добавил Ружицкий.