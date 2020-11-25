РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В подмосковных Люберцах в среду пройдет мастер-класс по суставной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 25 ноября, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по суставной гимнастике «Легкость движения». Занятие для люберчан в возрасте до 60 лет проведет руководитель студии «Ступень здоровья» Ирина Королева», - говорится в сообщении.

Начало в 9:00. Вход проходит по предварительной записи: 8(495)501-63-57. Культурный центр «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.​