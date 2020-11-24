РИАМО - 24 ноя. Новогодняя почта начнет работу на ВДНХ 27 ноября - в день старта зимнего сезона, маленькие гости смогут отправить письмо в Московскую усадьбу Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Ящики, в которые нужно класть письма, будут расположены на катке и в инфоцентре ВДНХ. Почта будет работать всю зиму.

«Чтобы получить личный ответ от Деда Мороза, нужно успеть отправить письмо до 15 января, правильно указать обратный адрес на конверте и не забыть индекс. Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном автобусе будет забирать письма и доставлять их в усадьбу главного героя зимы», - говорится в сообщении.

А для тех, кто не сможет лично доставить свое письмо в почтовый ящик, предусмотрена возможность электронного послания Деду Морозу на сайте его Московской усадьбы.

Все письма будут обрабатывать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Зимний сезон на ВДНХ стартует 27 ноября. Главной площадкой сезона традиционно станет каток с искусственным покрытием площадью 20,5 тысяч «квадратов».

Билеты на каток будут продаваться только онлайн на официальном сайте ВДНХ, это поможет гостям избежать очередей в кассы и сохранить социальную дистанцию. Каток будет работать с соблюдением требований безопасности, установленных Роспотребнадзором. О профилактических мерах, действующих на территории ВДНХ в период пандемии, можно узнать на сайте выставки.