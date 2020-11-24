РИАМО - 24 ноя. В доме в поселке Толстопальцево на западе столицы произошло возгорание, огонь ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре пришло в 18:36. Возгорание случилось по адресу: Москва, поселок Толстопальцево, улица Центральная, дом 60.

«Одноэтажное деревянное здание, жилой дом. <…> Загорание по всей площади. В 19:06 – локализация», - говорится в сообщении.

В 19:10 огонь полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 33 квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.