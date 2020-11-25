РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова в среду ответит на вопросы зрителей в прямом эфире местного телеканала.

В среду Иванова ответит на вопросы телезрителей в эфире программы «Открытый разговор» на телеканале «Угреша». Речь пойдет об актуальных проблемах жилищно-коммунальной сферы, о реализации программы «Чистая вода», о решении экологических вопросов, о ситуации с коронавирусом, о работе городского волонтерского штаба.

Зрители могут прислать вопросы и предложения в WhatsApp и по СМС по телефону: 8(905)737-09-00 как во время передачи, так и заранее. Также вопросы можно задать по электронной почте: vopros-glave@adm-dzer.ru.

Начало программы в 20:25.