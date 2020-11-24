РИАМО - 24 ноя. В предстоящем зимнем сезоне в Подмосковье любители лыж смогут прокатиться по 187 трассам различной протяженности, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лыжные трассы расположены в Истре, Серпухове, Дмитрове, Одинцове, Красногорске, Лыткарине, Сергиевом Посаде, Химках, Дубне и других муниципалитетах.

«Жители Подмосковья с огромной теплотой относятся к лыжному спорту. Он является неотъемлемой частью жизни региона в зимний период. Многие приходят на лыжные трассы целыми семьями, ведь это отличный способ провести время вместе, укрепить здоровье и подышать свежим воздухом», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что в регионе оборудованы лыжные трассы различной протяженности: от 3 до 30 километров. Каждый сможет подобрать себе локацию, которая соответствует уровню его физической подготовки. На спортивных объектах работают снежные пушки.

«С их помощью создается качественный уровень снежного покрова. Главное условия для функционирования машин по производству снега – устойчивая отрицательная температура», - отметил Терюшков.

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